Incidente nel Ravennate | motociclista si scontra con un carro attrezzi è grave

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ravenna, 24 luglio 2024 – Alle 15.30 unsi è verificato all’incrocio tra via Basilica e via Baronia, all’altezza di Savarna. Un mezzo di soccorso stradale, in procinto di intervenire per un camion uscito di carreggiata, è stato coinvolto in una collisione con una moto Kawasaki, condotta da un giovane ventenne. Ilstava svoltando a sinistra in vicolo Baronia quando è stato centrato sulla parte sinistra laterale dalla una moto che sopraggiungeva da dietro dalla stessa direzione. Si ipotizza che il, un 22enne di Alfonsine, stesse tentando un sorpasso quando ha impattato violentemente contro il mezzo di soccorso stradale. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi del 118, compreso un elicottero partito da Bologna. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni di massima gravità.