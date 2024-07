Incidente in Nepal aereo caduto subito dopo il decollo a Kathmandu prima precipita in obliquo poi lo schianto - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024)in, unil, unimmortala il momento in cuie quello in cui si schianta al suolo. Sono almeno 19 le persone morte. L'unico ad essersi salvato sarebbe il pilota. L'era in rotta verso Pokhara, un importante centro turis