In musica il fumetto Manga di Ken il Guerriero Pronto il quarto disco

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Milazzo, 24 luglio 2024. Gabriele Crisafulli, in arte Gabriels, è un'insegnante die un autore raffinato. Il suo ultimoè ilatto di una saga che è incentrata su unche, in Italia, è noto come Ken il: "Si tratta -spiega Crisafulli- di una rock opera, una sorta di