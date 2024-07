Imprese il cassetto digitale dell' imprenditore diventa app

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Il- la web app del sistema camerale con cui oltre due milioni di imprenditrici e imprenditori accedono ai documenti ufficialia propria azienda - cambia veste e debutta in forma di app con il nome 'impresa Italia' sui principali store con nuove funzioni e maggiore facilità d'uso. Con 'impresa Italia' ogni legale rappresentante d'impresa può accedere gratuitamente ai principali documentia propria azienda disponibili nel Registro: la visura, in italiano e in inglese, l'atto costitutivo, le ultime annualità di bilancio depositate (per letenute a tali dichiarazioni).