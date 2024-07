Imola bambina di cinque anni muore annegata nella piscina di un hotel | era nella struttura insieme alla madre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Unadidell’Molino Rosso, a, nel tardo pomeriggio di mercoledì. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da accertare e i Carabinieri stanno ascoltando i testimoni per cercare di arrivare il prima possibile a una ricostruzione. Ciò che è certo, da quanto si apprende, è che la piccola, che abitava con la famiglia in un paese limitrofo, si trovava incon laed è rimasta lì finosera. Come si siano svolti i fatti che hanno portato al suo annegamento, però, al momento non è chiaro. L'articolodidi un: eraproviene da Il Fatto Quotidiano.