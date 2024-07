Immissioni in ruolo 2024 | prima si sceglie la provincia e poi la scuola LE RISPOSTE AI QUESITI

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 24 luglio 2024)indocenti anno scolastico/25: tra qualche giorno il via alle procedure. Come sempre, la suddivisione sarà al 50% tra GaE e concorsi. Sotto gli occhi dei riflettori in particolare il nuovo concorso PNRR in corso di svolgimento ma anche il concorso 2020, con tanti idonei da assumere. Quali speranze per un eventuale scorrimento da GPSfascia sostegno? L'articoloinsilae poi la. LEAI