Il Napoli tra Dimaro e Castel di Sangro…

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilverso il secondo ritiro: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Comincia domani il secondo ritiro delche si svolgerà adi Sangro, in Abruzzo. Quindici giorni di preparazione verso la nuova stagione con finestra sui trentaduesimi di Coppa Italia in programma il 10 agosto al Maradona contro il Modena”. Ad eccezione di Olivera “Antonio Conte, dopo gli undici giorni di lavoro a, accoglierà tutti i nazionali ad eccezione di Olivera, che godrà ancora di qualche giorno di vacanza dopo la fine della Coppa America con l’ultima partita dell’Uruguay il 14 luglio contro il Canada. Il terzino raggiungerà l’Abruzzo a ritiro inoltrato. Non ci saranno Ostigard e Lindstrom”.