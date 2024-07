Il fatturato sale del 19% Nuova sede negli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si è chiuso con undi 93 milioni, in crescita del 19% sull’anno precedente, il primo semestre 2024 per Macron (in foto l’ad Gianluca Pavanello) azienda attiva nella produzione di abbigliamento sportivo. Nel corso della prima metà dell’anno Macron ha inaugurato laUsa a Bridgeport, nello stato del Connecticut.