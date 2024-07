Ida di Casa a Prima Vista | Solo il 40% dei clienti compra davvero le case che proponiamo dal programma nessun contributo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dietro le quinte di, format di grande successo di Discovery, insieme a Ida Di Filippo. L’agente immobiliare racconta a Fanpage.it quanto non va in onda in tv: dall’incontro con i potenziali acquirenti alla vendita vera e propria. Con una precisazione: “il 40% di chi partecipa alacquistal’appartamento proposito”.