I vantaggi dei contenitori Cargopallet

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Martini Alfredo S.p.A. è un’azienda leader nella produzione die di altri prodotti per la logistica. Questiindustriali sono progettati per garantire la massima sicurezza e protezione dei prodotti durante il trasporto, riducendo al minimo ogni tipo di danno. Inoltre consentono di ottimizzare lo spazio di stoccaggio delle merci in magazzino. IL'articolo Idei