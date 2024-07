I vaccini sono pericolosi ormai lo ammettono tutti | però non vanno discussi in nome della finanza egemone

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non finirà perché non deve finire anche se è finito. Su laStampa/Repubblica (un giornale solo, si scambiano gli articoli, che poiredazionali farmaceutici) una professoressa militante ce la mette tutta per tenere su il Covid con ciò che ne consegue, arrivando a capovolgere la realtà: avete