Guerra con la Russia entro il 2027 i timori di Londra nel briefing militare

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La Gran Bretagna deve essere «pronta» a combattere un'eventualecontro lail. Ad affermarlo è il nuovo Capo di stato maggiore britannico sir Roly Walker. L'alto ufficiale ha detto che lacomunque «non è inevitabile» e che l'esercito ha avuto «giusto il tempo» per prepararsi ed evitare il conflitto. Tra le principali minacce che il Regno Unito dovrà affrontare nei prossimi anni, ha evidenziato il generale in un, c'è unache potrebbe cercare di vendicarsi dell'Occidente per il suo sostegno all'Ucraina, indipendentemente da chi vincerà la. «Penso che lane uscirà probabilmente più debole ma ancora molto, molto pericolosa e desiderosa di una qualche forma di punizione per ciò che abbiamo fatto per aiutare l'Ucraina», ha detto.