Gli italiani in gara a Parigi 2024 | tutti gli azzurri qualificati alle Olimpiadi in ogni disciplina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ledisono già da record per l’Italia. Mai nella storia infatti la delegazione azzurra è stata così numerosa: 403 atlete e atleti, un primato per il nostro Paese, sono presenti ai XXXIII Giochi Olimpici in 34 diverse discipline. Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi (nella foto) sono stati scelti come portabandiera. Oltre l’85 per cento appartiene a gruppi sportivi militari che, quindi, sostengono in modo determinante il mantenimento degli atleti di élite. La provincia più rappresentata è Roma con 39, seguita da Torino (20) e Napoli (19). Menzione speciale però per Oristano, che pur avendo meno di 57mila abitanti tra i 15 e i 50 anni, porta in Francia 4. Il grande obiettivo è migliorare le 40 medaglie ottenutedi Tokyo (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) e restare nella top 10 del medagliere anche a