Giornata nera sull’Autostrada del Sole scontro fra camion e 5 auto Chilometri di coda

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Orvieto (Terni), 24 luglio 2024 –sull’trada del, nel tratto umbro. Dopo le lunghe code e i disagi per l’bus in avaria in direzione sud tra Chiusi e Orvieto, nel pomeriggio c’è stato un altro incidente, questa volta in carreggiata nord. Nell’incidente, avvenuto al chilometro 476 tra Attigliano e Orvieto verso Firenze, il traffico era inizialmente rimasto bloccato. Coinvolti une cinque vetture. Intorno alle 17 il traffico non risultava più bloccato ma comunque appesantito da 7diin aumento a partire da Orte: infatti era aperta solo la corsia di sorpasso. A chi viaggia verso Firenzestrade consiglia di uscire a Orte e rientrare instrada a Orvieto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale distrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.