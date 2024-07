Germania vieta un' associazione islamica ' filo-Hezbollah'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il governo tedesco ha messo al bando il "Centro islamico di Amburgo", un'di fede musulmana proprietaria di una moschea nella città tedesca, da diversi mesi nel mirino di un'indagine sul suo presunto sostegno al movimento libanese-iraniano. Il ministero degli Interni "ha bandito il Centro islamico di Amburgo e le sue organizzazioni affiliate in tutta la, perché si tratta di un'organizzazione estremistache persegue obiettivi anticostituzionali", si legge in un comunicato. Questa mattina ci sono state "perquisizioni" in "53 immobili" di proprietà dell'in tutta la