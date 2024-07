Fwu assicurazioni insolvente stop a nuovi contratti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)alla sottoscrizione dianche in Italia per il gruppo tedesco Fwula cui capogruppo è stata dichiaratadal tribunale di Monaco di Baviera e che nel nostro paese conta, secondo quanto si legge sul sito, 100mila clienti. Come informa l'Ivass, l'Autorità di vigilanza del Lussemburgo "a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo" ha deliberato che dal 3 luglio 2024, Fwu Life Insurance Lux non può "sottoscrivere più, anche in Italia. Inoltre anche L'autorità di vigilanza austriaca il 22 luglio 2024 ha vietato a Fwu Lide insirance Austria "di sottoscriveresulla vita, anche in Italia, con effetto immediato e fino al 30 settembre 2024 e di effettuare operazioni infra-gruppo superiori a centomila euro, senza il preventivo consenso dell'autorità, con effetto immediato e per la durata di sei mesi".