Francia-Stati Uniti oggi in tv calcio maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il programma, l’e come vedere in diretta, sfida valida come prima giornata del Gruppo A dialledi. Tutto pronto per il debutto della formazione di casa, in questo match che precede il via ufficiale ai Giochi, che avverrà con la cerimonia di apertura di venerdì. Nonostante ilnon sia la competizione regina nella rassegna a Cinque Cerchi, non mancano i motivi di interesse e i nomi importanti, a partire dall’esperto Alexandre Lacazette, che guiderà l’attacco della selezione allenata da Thierry Henry, oltre alla fantasia dei giovani come Olise e Cherki. Tra le fila della nazionale a stelle e strisce, invece, occhi puntati sugli “italiani” Busio e Tessmann. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di mercoledì 24 luglio.