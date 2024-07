Francesca Deidda trovate tracce di sangue a bordo dell’auto Il marito a un acquirente | “Sgrassala bene”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 24 luglio 2024) I carabinieri del Ris di Cagliari hanno trovatodisul sedile posteriore dell'auto in uso a, la 42enne di San Sperate scomparsa a maggio e trovata morta in un borsone qualche giorno fa. La vettura era stata messa in vendita a fine maggio dalIgor Sollai, attualmente in carcere per omicidio aggravato e occultamento di cadavere.