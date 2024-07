Francesca Deidda tracce di sangue a bordo dell' auto della donna uccisa in Sardegna

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ci sonodinell'di, la 42enne scomparsa da San Sperate il 10 maggio scorso e ritrovata priva di vita in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, nel sud. Li hanno rinvenuti insieme ad altri elementi i carabinieri del Ris di Cagliari durante gli accertamenti aa Toyota Yaris in uso alla. Il marito, Igor Sollai, 43 anni si trova attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Proprio il marito aveva messo in vendita l'e aveva detto all'acquirente di lavarla bene.