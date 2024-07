Firenze furti in appartamento | cartello dei ladri invita a non chiudere le porte con le mandate Fermati due giovani

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Forzare una serratura con leè più difficile per i. Ecco allora il colpo d'ingegno:re gli inquilini a nonla porta a chiave dall'esterno. Come? Attraverso un avviso attaccato sulledelle abitazioni affittate a turisti stranieri con sopra scritto in inglese “molto importante nonla porta con la chiave dall’esterno” L'articoloindeia nonlecon ledueproviene daPost.