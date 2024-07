Fenomeni intensi dove si mette in pausa l' estate | le previsioni di Sottocorona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il caldo caratterizza il meteo di questi giorni ma non mancano le "incertezze", anche con. A fornire ledel tempo all'interno del Tg La7 è come di consueto Paolo. Ebbene, le "poche nuvole che interessano il centro e il sud sono di scarsa consistenza", ma quelle che si vedono al nord, soprattutto sulle Alpi Orientali, "stanno dando qualche debole precipitazione". Nel corso di mercoledì 24 luglio tuttavia non mancheranno "", con piogge previste al sud tra Basilicata e Calabria e tra Campania e Molise. Al nord interessate soprattutto Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Liguria di Ponente. Insomma, chiarisce, "questa instabilità non è solo relegata le zone alpine e comincia a farsi a farsi presente anche in altre zone".