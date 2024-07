Eurofighter italiano cade in Australia salvo il pilota

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Undell'Aeronautica Militare , nel corso di un volo addestrativo sui cieli del Northern Territory (), è precipitato al suolo per cause al momento non note. Ilsi è eiettato ed è in buone condizioni di salute e sta ultimando gli accertamenti medici presso una struttura ospedaliera. Nessun danno ulteriore è stato registrato.