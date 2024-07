Era scomparso da giorni | 68enne spagnolo ritrovato a Castel Romano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 – Erada alcuniil cittadino di nazionalità spagnola, di 68 anni, fermato ieri sera da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, nei pressi del campo nomadi di. Gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), nel corso della consueta attività di vigilanza nella zona, hanno notato, intorno alle ore 23.00, una persona che cercava di accedere al campo. Subito fermata e avviate le procedure per l’identificazione e le verifiche di rito per accertare la regolare presenza sul territorio nazionale, gli operanti hanno appurato la presenza di una denuncia di scomparsa, risalente a venerdì scorso, quando l’uomo si è allontanato dall’aeroporto Leonardo Da Vinci, facendo perdere le proprie tracce e non dando più notizie.