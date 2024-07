Emergenza idrica disagi a Monreale nell’erogazione dell’acqua

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di mercoledì 24 luglio 2024)– L’assessore ai Servizi a Rete Giovanni La Corte ha annunciato che oggi mattina potrebbero verificarsi problemi di erogazionenella parte alta di. “I tecnici e i dipendenti dell’acquedotto sono già sul posto per verificare le cause e intervenire tempestivamente per evitarealla cittadinanza”, fa sapere La Corte. (live.it)