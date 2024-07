Elisabetta Canalis un ritorno in Tv stellare | dove potremmo vederla

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Personaggi tv., unin Tv “”:. Classe 1978,si è fatto conoscere al grande pubblico nel 1999 quando venne scelta come velina bruna per Striscia la Notizia fino all’8 giugno 2002, in coppia con Maddalena Corvaglia. Da quel momento in poi la sua carriera non si è più fermata e oraè pronta a tornare in tv, lasciando i suoi fan senza parole.