Eleonora Giorgi e la malattia il triste annuncio dopo il matrimonio del figlio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Personaggi tv.e la, ilildel, classe 1953, è un’attrice e regista italiana. Sex-symbol degli anni settanta, ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco. Nel 2023 ha rivelato che le è stato diagnosticato un tumore al pancreas, da quel momento in poi ha iniziato la sua battaglia fatta di alti e bassi. In un’intervista a Nuovo Tv, l’attrice ha dato importanti aggiornamenti sul suo stato di salute.