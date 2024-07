È successo un disastro Paura per Angelo Sanzio l’ultimo intervento e il dramma del Ken italiano

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Brutte notizie per, il Ken. In questo periodo folle per la chirurgia estetica (c’è chi ha la necessità di cambiare non solo conformazione fisica, ma anche colore degli occhi ultimamente), è l’ex gieffino a rivelare tutto.ha già portato a termine 25 operazioni sul suo corpo e ha speso un totale di 130mila euro. Ma stavolta il problema è un altro: hadi rimanere sfigurato. >> “Ma tu”.