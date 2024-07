E’ morto a 90 anni John Mayall leggenda del blues britannico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (askanews) – E’, all’età di 90, il pioniere delbritco il cui collettivo musicale degli’60, ibreakers, portò alla ribalta chitarristi come Eric Clapton, Peter Green (fondatore dei Fleetwood Mac) e Mick Taylor, che sostituì Brian Jones nei Rolling Stones. L’annuncio su Facebook da parte della sua famiglia che ha scritto: “èpacificamente nella sua casa in California”. “I problemi di salute che hanno costrettoa porre fine alla sua epica carriera in tournée hanno finalmente portato la pace per uno dei più grandi guerrieri della strada di questo mondo”. Soprannominato “il padrino delbritco” e arrangiatore di alcuni dei più grandi del genere dell’epoca. Dalle file deibreakers uscirono i protagonisti di gruppi storici tra cui i Cream, i Fleetwood Mac, i Rolling Stones e molti altri.