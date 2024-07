Due verdetti importanti dalla Corte Costituzionale per la comunità non binaria | il primo non completamente soddisfacente ma promettente Il secondo invece molto positivo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tutti coloro che non si identificano né nel genere maschile né in quello femminile, non potranno ottenere per legge il riconoscimento del «genere non binario» sui documenti. È questa la decisione dellachiamata a intervenire dopo aver ricevuto a febbraio scorso dal tribunale di Bolzano il rinvio di una richiesta in tal senso.