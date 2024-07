Dramma a Salerno | 70enne cade dal terzo piano e muore

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Via Rafastia, Rione Carmine di: ieri sera intorno alle 23, una donna di settant'anni è deceduta dopo essere precipitata daldi casa sua, situata tra l'Istituto Santa Teresa del Bambino Gesù e l'ex discoteca Bogart. L'intervento immediato dei sanitari della Croce Rossa e della Croce Bianca, come riportaToday, non è riuscito tuttavia a salvare l'anziana signora, anche i tentativi di rianimazione sono stati inutili. Per i rilievi del caso, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato: la donna soffriva di depressione e viveva da sola.