Dall' apoteosi al ritiro da Melbourne a Parigi | il 2024 camaleontico di Sinner

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Unfinora, per così dire,per Jannik. Un inizio anno folgorante per il tennista altoatesino culminato con la magnifica vittoria agli Australian Open contro il russo Medvedev. Uniniziato come meglio non poteva sulla scorta di un grandissimo fine 2023 che lo ha visto in rapidissima ascesa raggiungere le Atp Finals di Torino a novembre dove ha perso in finale contro Djokovic