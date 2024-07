Dal cinema alla musica il vocalist dei ’Commitments’ con due degli artisti originali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Andrew Strong si è fatto conoscere grazie a The Commitments, il film di Alan Parker del 1991, ambientato a Dublino, in cui interpreta Declan ’Deco’ cuffe, controllore di bus che si rivela particolarmente dotato nel canto. Andrew, figlio di Rob Strong, uno dei più rispettati cantanti rock e soul irlandesi dei ’70 (che gli ha fatto da ’coach’ durante le riprese della pellicola), è cresciuto a Naas, nella Contea irlandese di Kildare. Grazie a quel ruolotografico, Andrew Strong ha ottenuto una nomination per un Grammy Award, intraprendendo la carriera di cantante, con diversi album all’attivo e la partecipazione a tour internazionali conquali i Rolling Stones, Elton John, Prince, Lenny Kravitz e Bryan Adams.