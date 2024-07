Csm | Anm ' comportamenti Natoli manifestano assoluta inadeguatezza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - “I fatti emersi negli scorsi giorni e riguardanti la componente di nomina politica del Consiglio superiore della magistratura e della sua sezione disciplinare, Rosanna, sono di spiccata gravità el'al ruolo istituzionale ricoperto". Lo sottolinea la giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati in una nota. "Il tentativo di minimizzare tali condotte è inaccettabile, poiché esse minano in profondità il prestigio dell'istituzione e offendono la magistratura nel suo complesso - conclude - Auspichiamo che il senso di responsabilità dell'interessata, che finora non si è registrato, prevalga, affinché si giunga in tempi rapidi alla soluzione di una inevitabile crisi istituzionale dagli esiti imprevedibili”.