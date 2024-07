Cina | giovane tagico raggiunge nuovo traguardo nell’industria turistica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pechino, 24 lug – (Xinhua) – Celebrate i 70 anni di Taxkorgan, l’unica contea autonoma tagica in, durante la sua stagione piu’ pittoresca sull’altopiano del Pamir. Seguite Dildar Yakup mentre racconta come ha usato la cultura tagica per creare un’attivita’di successo. Agenzia Xinhua