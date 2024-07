Ciclismo | il programma di Tadej Pogacar dopo la rinuncia a Vuelta e Olimpiadi Si punta al Mondiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È il corridore più forte del mondo, è reduce da un Tour de France mostruoso, che arriva in coppia con il Giro d’Italia. Ovviamente sono tutti concentrati nel seguire, che con le sue partecipazioni alle gare sposta folle di tifosi ed ovviamente anche sponsor. Lo sloveno ha annunciato pochi giorni fa laalledi Parigi per prendersi qualche giorno di riposo. Non sarà, al 99%, neanche al via delladi Spagna: sarà per un’altra volta tentare di entrare nella leggenda con la tripla corona dei Grandi Giri, sarebbe un qualcosa, al momento, di esagerato anche per. E allora il rientro alle corse con un obiettivo ben chiaro in testa: i Mondiali di Zurigo. Per preparare al meglio la caccia alla maglia iridata ci sarà la trasferta canadese con GP di Québec e GP di Montréal. E poi, non è finita qui: viaggio in Italia perre dritto al Lombardia.