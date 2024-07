Chiusura Jabil Azione Cattolica Campania | Non si metta a rischio il futuro di 418 persone e delle loro famiglie!

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDal Movimento Lavoratori didellapiena solidarietà e sostegno ai 418 lavoratori delladi Marcianise (Caserta) che, insieme allee ai sindacati, in questi giorni stanno lottando con le unghie e con i denti, ai presidi di protesta e ai tavoli istituzionali, per far sì che l’azienda per la quale lavorano non trasferisca fuori dall’Italia la propria attività. Una strategia industriale di una multinazionale o geopolitica di una n, in questo caso non dettata neanche da ingenti perdite economiche, non può giustificare in nessun modo ladi stabilimenti e la conseguente perdita di posti di lavoro. Questa multinazionale americana, un gigante nel campo dell’elettronica, prevede di andarsene da Marcianise, e dal mercato italiano, nel marzo 2025.