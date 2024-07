Caso Yara | Bossetti e Ruggeri in aula gip Venezia si riserva su pm 2

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) (Adnkronos) – Inla procuratrice aggiunta diPaola Mossa ha ribadito la sua tesi, messa nera su bianco nella richiesta di archiviazione: Letiziaha agito con “correttezza”, non mostrando “nessuna ‘ansia di distruzione'”. Se “è vero che nel provvedimento di confisca la corte d’Assise fa riferimento alla non opportunità di provvedere, allo stato, alla distruzione dei reperti, e che il deposito degli stessi in luogo non dotato di congelatori ne avrebbe probabilmente alterato l’integrità”, il cambio di luogo è solo una “soluzione di prudenza da parte del giudice” i cui costi economici – dopo la pronuncia della Cassazione sull’omicidio – le sarebbero potuti costare “l’ipotesi di una responsabilità sotto il profilo contabile”.