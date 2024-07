Carceri | Serracchiani ‘rinvio Pdl Giachetti è schiaffo a civiltà’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) – ?La proposta di Fratelli d?Italia di rinviare la discussione della proposta di leggesulla liberazione anticipata speciale va respinta per ragioni di merito, ma soprattutto sul profilo della civiltà. Rappresenta unoalla civiltà. La realtà delle nostreè esplosiva. Lo testimoniano i numeri: 61.480 detenuti per 44.067 posti disponibili. Vi sono celle che vedono raddoppiato se non triplicato il numero di reclusi rispetto alla capienza”. Così la deputata democratica e responsabile Giustizia del Pd, Debora.“Dall?inizio dell?anno si sono verificati 58 suicidi tra i detenuti e 6 fra gli agenti penitenziari. Come Partito democratico ci rivolgiamo all?Aula un richiamo di civiltà e alle vostre coscienze.