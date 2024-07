Carceri | Bazoli Pd ‘significativo richiamo Mattarella a lettera detenuti Brescia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) – ?Molto bello e importante che il presidenteabbia voluto richiamare ladeidel carcere di Brescia, per richiamare l’attenzione della politica sulle condizioni disastrose in cui vivono i. È un segnale di attenzione e apprezzamento per un appello che idi uno deipeggiori d’italia hanno voluto rivolgere in modo civile e appassionato alle istituzioni, grazie anche al prezioso lavoro della garante di Brescia Luisa Ravagnani. C’è solo da sperare che il governo e la maggioranza, sprezzanti e arroganti con le opposizioni, raccolgano l’appello e abbiano il coraggio di cambiare profondamente un decretoche, allo stato, è acqua fresca rispetto alla grave emergenza carceraria?. Così il senatore Alfredo, capogruppo Pd in commissione Giustizia a Palazzo Madama.