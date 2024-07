Caldo torrido siccità e afa sull’Italia | presto il ritorno dei 40C le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Che tempo farà fino a venerdì 26 luglio Giusto il tempo di respirare ancora per qualche giorno, poi l'Anticiclone africano tornerà in tutta la sua potenza per riportare, afa ma anchesull'Italia. Un"a oltranza" con temperature infuocate che toccheranno i 40°C anche a Roma. Questo il quadrodelineato dagli