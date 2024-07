Calciomercato Napoli abbandonato un grande obiettivo? Il tweet non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Con gli arrivi di Alessandro Buongiorno e Rafa Marin la difesa delè al completo e non necessita di ulteriori innesti. A dichiararlo è stata la stessa società azzurra mettendo un punto fermo in merito alle voci di mercato relative allo svincolato Mario Hermoso. Il calciatore rappresenta una ghiotta opportunità per diverse squadre (era stato accostato all’Inter e al Milan) poichè arriverebbe a parametro zero e con uno stipendio in linea con le casse delle big, soprattutto se commisurato alle sue qualità e all’esperienza europea maturata all’Atletico Madrid e in nazionale. Ilperò ha deciso di chiamarsi fuori dalla corsa a Hermoso con unchespazio a pochi: “Tuttosport continua a parlare di Hermoso al. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno.