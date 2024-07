Calciomercato Monza scelto il NUOVO PORTIERE | arriva dalla SERIE A Le cifre

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilha chiuso per il ruolo didopo l’addio di Di Gregorio in direzione Juventus. Ecco di chi si tratta Ilmette a referto un importante colpo di mercato. Secondo Alfredo Pedullà, i brianzoli hanno chiuso in maniera totale per quanto riguarda l’arrivo di Silvestri,dell’Udinese, per un milione e mezzo.