Calciomercato Mantova accordo per l’attacco | l’ufficialità dal Verona

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilnon si ferma più sul. Il club prepara una squadra competitiva dopo la bella promozione in Serie B e nella giornata di oggi ha definito un’altra operazione in attacco. “– HellasFC comunica di aver ceduto a1911 – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Davide Bragantini HellasFC saluta e ringrazia Davide, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”, si legge sul sito del.