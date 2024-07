Calcio nei match delle 19 00 delle Olimpiadi il Giappone sommerge di gol di Paraguay l’Iraq piega l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Prosegue la prima giornata della fase a gironi del torneo didei Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. La giornata odierna, infatti, prevedeva che tutte le 16 squadre scendessero in campo per farci subito un quadro della situazione. Alle ore 19.00 il programma prevedeva due incontri:e Iraq-Ucraina. Andiamo a vedere come sono andate le cose.5-0 Nella prima sfida del Girone D disputata allo Stadio Matmut-Atlantique di Bordeaux tutto facile per la formazione nipponica. Il vantaggio arriva dopo soli 19 minuti grazie a Mito, quindi i sudamericani rimangono in 10 uomini al 25° minuti per l’espulsione di Viera e la sfida prende totalmente la direzionese. Nella ripresa arrivano, infatti, le reti di nuovo di Mito al 63° e di Yamamoto al 70° che vanno ad arrotondare il punteggio fino al 3-0.