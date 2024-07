Bud Spencer e Terence Hill funzionano anche nei videogiochi | “Dai loro film abbiamo creato un picchiaduro”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Agli Italian Video Game Awards di Firenze c'è stato il meglio del meglio deisviluppati in Italia nell'ultimo anno. Tra questi, Bud: Slaps and Beans 2 di Trinity Team. Per capire il fenomeno deiMade in Italy neparlato col cofondatore dello studio bolognese Gerardo Verna.