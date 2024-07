Borsa | l' Europa in rosso dopo Wall Street Milano -04%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le Borse europee proseguono in terreno negativo. Sui mercati pensa l'andamento delle trimestrali, in modo particolare quelle del settore del lusso che riflettono lo scarso slancio dell'economia cinese. Un fase di rallentamento che viene segnalata dagli indici pmi europei che segnano un calo della manifattura. Elementi che saranno valutati dalle banche centrali sulle prossime decisioni relative al taglio dei tassi. L'indice stoxx 600 cede lo 0,5%. Maglia nera per Parigi (-1%), seguita da Francoforte (-0,9%),(-0,4%), Madrid (-0,3%) e Londra (-0,2%). I principali listini sono appesantiti dal settore del lusso (-2%) con Lvmh (-3,2%),i conti sotto le stime del trimestre, Kering (-4%), in attesa della semestrale e Hugo Boss (-3,8%). In flessione le auto (-1%) e deboli le banche (-0,3%) dove Deutsche Bank cede il 6,2%i risultati finanziari.