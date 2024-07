Berrettini-Tabilo in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Kitzbuhel 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Matteosfiderà Alejandroin occasione del secondo turno dell’Atp 250 di, torneo di scena sulla terra battuta austriaca. Dopo il titolo a Gstaad, il tennista azzurro ha debuttato acon un successo in due tie-break ai danni di un buon Kotov. Ora il livello si alza notevolmente visto che il suo prossimo avversario sarà uno dei tennisti più in forma di tutto il. Si tratta di Alejandro, che poche settimane fa ha vinto il titolo a Maiorca per poi far bene anche a Wimbledon.ha vinto l’unico precedente, a Indian Wells nel 2021, e se da un lato arriva più stanco viste le fatiche di Gstaad, dall’altro arriva più in palla dato che per l’avversario si tratta del primo match sul rosso post erba.