Bar-Caffetteria Chiuso per Irregolarità Igienico-Sanitarie e Lavoro Neroal Titolare Multa Monstre

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Teramo - I Carabinieri di Martinsicuro, coadiuvati dai reparti specializzati dell'Arma (NIL di Teramo e NAS di Pescara), hanno posto sotto sequestro un bar-sulla riviera di Martinsicuro a seguito di una serie di gravi violazioni. L'ispezione ha rivelato numerosesia sul fronte-strutturale che riguardanti la gestione del personale. Le verifiche hanno messo in luce carenze significative nelle condizioni igieniche e strutturali del locale. Inoltre, sono emerse gravi mancanze nella gestione delle procedure di autocontrollo e delle normative sul. In particolare, è stato accertato che l'unico dipendente del bar non era regolarmente assunto. A seguito delleriscontrate, l'attività è stata sospesa e sono state inflitte sanzioni pecuniarie per un totale di oltre 20mila euro.