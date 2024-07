Bacoli minacciata e perseguitata dall’ex | arrestato lo stalker

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) All’inizio del mese di luglio c’era stata una vera e propria mobilitazione via social, dopo l’accorata e preoccupatissima lettera del padre della donna dicompagno finito in manette. E’ statolodella donna di 35 anni di, in provincia di Napoli, per la quale all’inizio del mese di luglio