Autobomba a Mosca l’esplosione in un parcheggio | due feriti

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 24 luglio 2024) (Adnkronos) – Almeno due persone sono rimaste ferite oggi a causa dell'esplosione di un'in Russia, a, come confermato dalle autorità che indagano per tentato omicidio. La portavoce del ministero dell'Interno russo, Irina Volk, ha precisato che "un oggetto non identificato collocato in un'auto è esploso all'interno di unnel nord della capitale", prima